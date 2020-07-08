Путин наградил курскую семью медалью ордена "Родительская слава"

8 Июль 2020 2020-07-08T17:36:27+03:00

Татьяна Валентиновна и Юрий Алексеевич Ивановы вместе почти 33 года Фото: предоставлено пресс-службой

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Указом Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей медаль ордена "Родительская слава" получила курская семья Ивановых.

Татьяна Валентиновна и Юрий Алексеевич живут вместе почти 33 года. У них четверо детей – сын и три дочери. Юрий Иванов служил в правоохранительных органах. Татьяна - больше 20 лет трудится соцработником городского Центра соцобслуживания «Участие», помогает пожилым и людям с особенностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU