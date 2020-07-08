Суд признал комитет ЖКХ Курска виновным в сговоре: бюджет потерял 32 миллиона рублей

Речь шла о ремонте дорог на Красной площади и на 50 лет Октября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Апелляционный суд признал факт сговора между комитетом ЖКХ Курска и участником торгов на ремонт дорог, в результате которого бюджет города потерял 32 миллиона рублей. Вердикт таков - ООО «ДРСУ» и Комитета ЖКХ Курска виновны в антиконкурентном соглашении на торгах по ремонту дороги на Красной площади в Курске.

Торги проходили еще в апреле 2018 года.

- С рынка устранили других потенциальных подрядчиков, вследствие чего ООО «ДРСУ» получило возможность заключить контракт по максимальной цене, в два раза превышающей цену, определенную на конкурентных аукционах, - рассказали в УФАС региона. Экономия бюджетных средств, упущенная Комитетом ЖКХ г.Курска в результате идентичных согласованных действий с ООО «ДРСУ», и устранения конкуренции, по мнению антимонопольного органа, при проведении закупки на ремонт дороги по Красной площади составила более 9 миллионов рублей, по ул. 50 лет Октября – около 23 млн. рублей.

Таким образом муниципальный бюджет недополучил по двум аукционам более 32,5 млн. рублей.

По материалам Курского УФАС России и Прокуратуры Курской области, связанным с рассмотрением антиконкурентных действий Комитета и ООО «ДРСУ» Управлением Следственного комитета по Курской области возбуждено уголовное дело против одного из чиновников мэрии.