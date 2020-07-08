В Курске ПАЗ столкнулся с легковушкой

8 Июль 2020 2020-07-08T16:34:27+03:00

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Авария случилась 8 июля в час дня напротив дома 7 по улицей Студенческой. Здесь столкнулись ПАЗ, за рулем которого был 45-летний водитель и Lada Priora. Оба водителя ехали со стороны проспекта Хрущева в сторону 50 лет Октября.

- По предварительной информации водитель легковушки не соблюдал дистанцию до ПАЗика, который шел впереди, - пояснили в полиции.

Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU