2020-07-08T16:34:27+03:00
Происшествия

В Курске ПАЗ столкнулся с легковушкой

ДТП произошло на Северо-Западе
Ольга ДАНИЛОВА
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ДТП произошло днемДТП произошло днемФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария случилась 8 июля в час дня напротив дома 7 по улицей Студенческой. Здесь столкнулись ПАЗ, за рулем которого был 45-летний водитель и Lada Priora. Оба водителя ехали со стороны проспекта Хрущева в сторону 50 лет Октября.

- По предварительной информации водитель легковушки не соблюдал дистанцию до ПАЗика, который шел впереди, - пояснили в полиции.

Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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