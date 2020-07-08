2020-07-08T16:19:15+03:00
Общество

Пожарные необычно поздравили курян с Днем семьи

Огнеборцы создали оригинальную композицию прямо в пожарной части
Светлана ВОЛКОВА
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Коллектив курских огнеборцев тоже сплоченный как одна семьяКоллектив курских огнеборцев тоже сплоченный как одна семьяФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Пожарные первой специализированной пожарно-спасательной части Курска решили необычным способом поздравить курян с Днем семьи, любви и верности.

Из пожарных рукавов спасатели выложили сердце и надпись «семья». А в центре композиции - «пожарная» семья Малютиных.

Владимир и Юлия женаты уже 17 лет. Супруги служат в первой специализированной пожарно-спасательной части Курска. Юлия – диспетчер, Владимир – пожарный. Вместе они проводят таким образом круглые сутки, работают в одной смене.

Такой режим семейной жизни сделал их союз еще крепче. У Малютиных растет дочь, которая тоже мечтает пойти по стопам родителей - помогать людям, а именно стать врачем.

В свободное время семья любит заниматься спортом и путешествовать.

- Всю нашу семейную жизнь мы чему-то учимся друг у друга – терпению, пониманию, умению идти на уступки ради любимого человека, решительности в поступках, - говорят Владимир и Юлия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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