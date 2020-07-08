2020-07-08T15:22:49+03:00
Происшествия

В Курске новые дороги строят без соблюдения технологий

Благоустройство на бюджетные деньги напоминает масштабный катаклизм
Светлана ВОЛКОВА
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Дорожные работы по-курскиДорожные работы по-курскиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Курске идет масштабный ремонт дорог на бюджетные средства, в основном федеральные. Однако качеством ремонтов недовольны не только куряне, но и, оказывается, сам Губернатор Курской области Роман Старовойт.

В частности, некачественно проведен ремонт на проспекте Дружбы.

Обнаружили это, когда уже уложен верхний слой асфальта основной магистрали, сделаны подъезды к жилым домам и тротуары.

Тротуар у дорожников получился кривой, а люки не совпадают с уровнем дороги. Представитель подрядчика пояснил причину - канлизационные колодцы ставили раньше укладки асфальта.

Губернатор упрекнул дорожников, что они не соблюдают технологию.

Впрочем, это не единственная некрасивая картинка со строительством дорог в Курске. Так, в микрорайоне КЗТЗ широко разрекламированные дорожные работы, похоже, приостановлены. Здесь уже несколько месяцев разворочены тротуары. А спуски, задуманные как элемент комфортной и безопасной среды больше похожи на американские горки - в гололед и здоровому человеку ходить здесь будет очень опасно.

На объездной трассе "Крым" в процессе прокладки дороги сломаны все остановочные павильоны и пешеходные переходы, которые, кстати, также были обустроены на средства госпрограммы. Теперь многочисленные дачники вынуждены перебегать дорогу с риском для жизни и жлять автобус прямо на трассе. Когда это исправят, никто не знает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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