В Курской области отремонтируют три моста
В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы в этом году в регионе отремонтируют три моста на следующих трассах:
«Курск-Поныри» - ст. Свобода-Александровка в Золотухинском районе – 105,3 м;
Обоянь - Суджа в Обоянском районе – 24,3 м;
Хомутовка - Рыльск - Глушково - Теткино - граница с Украиной в Глушковском районе – 22,17 м.
В местечке Свобода Золотухинского района обновят мост через Тускарь. Здесь укрепят опоры, заменят защитный слой и асфальтобетонное покрытие. Рабочие обновят переходные плиты, обустроят водоотводы, гидроизоляцию, установят новые перила и барьерные ограждения для безопасности пешеходов.
Работы обойдутся почти в 43 миллиона рублей. Всего же на ремонт мостов в этом году в регионе потратят почти 75 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU