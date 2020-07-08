В Курской области отремонтируют три моста

8 Июль 2020 2020-07-08T14:11:42+03:00

Дорожные работы в регионе идут, только о безопасности пешеходов при этом не заботятся Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы в этом году в регионе отремонтируют три моста на следующих трассах:

«Курск-Поныри» - ст. Свобода-Александровка в Золотухинском районе – 105,3 м;

Обоянь - Суджа в Обоянском районе – 24,3 м;

Хомутовка - Рыльск - Глушково - Теткино - граница с Украиной в Глушковском районе – 22,17 м.

В местечке Свобода Золотухинского района обновят мост через Тускарь. Здесь укрепят опоры, заменят защитный слой и асфальтобетонное покрытие. Рабочие обновят переходные плиты, обустроят водоотводы, гидроизоляцию, установят новые перила и барьерные ограждения для безопасности пешеходов.

Работы обойдутся почти в 43 миллиона рублей. Всего же на ремонт мостов в этом году в регионе потратят почти 75 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU