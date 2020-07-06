2020-07-06T11:52:50+03:00
Общество

Курская область на восьмом месте в РФ по онкозаболеваниям

В регионе прокомментровали федеральную статистику
Ольга ДАНИЛОВА
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Местные медики объясняют данные высокой выявляемостью заболеванияМестные медики объясняют данные высокой выявляемостью заболеванияФото: Из архива КП.
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В Минздраве России обнародовали список регионов с высокой заболеваемостью раком. В верхних строчках списка есть и Курская область, которая находится на восьмом месте. Также в 2019 году больше всего онкобольных выявлено в Архангельской области. В пятерку вошли Брянская и Сахалинская, а также Мордовия и Пензенская область.

В Курской области по данным статистики 537,7 впервые выявленных случаев на 100 тыс. населения. Всего за прошлый год в России выявили 640,4 тыс. человек с онкологическими заболеваниями.

Данные по региону прокомментировал главный врач Курского областного клинического онкологического диспансера Углеша Станоевич: "В настоящее время рост количества онкологических заболеваний отмечается по всем регионам страны. Курская область не является исключением, при этом абсолютное количество выявленных в регионе случаев оказывается несколько выше общероссийских показателей.

Детальный анализ статистики свидетельствует о том, что существенная часть впервые установленных онкозаболеваний приходится на ранние стадии."

ИСТОЧНИК KP.RU

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