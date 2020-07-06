2020-07-06T10:03:38+03:00
Победа

Через Курск пройдет бронепробег «Дорога Мужества»

В составе колонны - восстановленная армейская техника времен СССР
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Основная тема пробега - Курская битваОсновная тема пробега - Курская битваФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

С 8 по 15 июля в России пройдет бронепробег «Дорога Мужества».

Его организует Межрегиональная общественная организация содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество». Основная тема пробега - Курская битва.

Пробег начнется на Поклонной горе 8 июля и пройдет по маршруту МоскваТула — Орел — Курск — Прохоровка — Белгород — Москва.

В составе колонны - восстановленная армейская техника времен СССР: БТР-40, БРДМ-1, БРДМ-2, БМ-13-16, БТР-80 а также современные военные автомобили «Тигр», БРДМ-2МБ «Бекас» и другие. «Бекас» впервые был представлен широкой публике лишь в этом году.

По пути участники пробега возложат цветы к мемориалам павших воинов, посетят места боевой славы. А у всех желающих будет возможность рассмотреть уникальную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске перевернулась "Газель"
В Курской области задержали иностранца, который пытался перейти границу
Как уберечься от жары: курянам советуют пить воду и избегать солнцепека
В Курске погрузчик сбил школьника на велосипеде
Курская область на восьмом месте в РФ по онкозаболеваниям
В Курской области на пожаре пострадал пенсионер
Под Курском утонул 35-летний мужчина
Карта распространения коронавируса в Курской области 6 июля 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Через Курск пройдет бронепробег «Дорога Мужества»
Число заболевших коронавирусом в Курске на 6 июля 2020 года составило 5383 человека
Тело 45-летней пропавшей женщины нашли на пляже в Курске
В Курске на две недели перекроют движение по улице Ватутина
Курские спасатели вновь предупредили жителей области о грозах
Еще 25 жителей Курской области справились с коронавирусом
К 5 июля в Курской области заразились коронавирусом еще 46 человек
Штормовое предупреждение в Курской области: днем ожидается сильная жара
Число заболевших коронавирусом в Курске на 4 июля 2020 года составило 5294 человека
В Курске произошло смертельное ДТП
11 аппаратов ИВЛ поступило в больницу Курска
Режим повышенной готовности по коронавирусу: загродние лагеря будут работать как обсерваторы
В Курске стартует проект "Дворовый мяч"
С 1 июля в Курской области введен новый налог
Курянина, по вине которого в огне погибли трое детей, отправили в колонию
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: ограничения продлили до 19 июля
В Курске маршрутка попала в ДТП - пострадал ребенок
За последние сутки коронавирус обнаружили у троих детей в Курской области
Карта распространения коронавируса в Курской области 3 июля 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Число заболевших коронавирусом в Курске на 3 июля 2020 года составило 5243 человек