Через Курск пройдет бронепробег «Дорога Мужества»

6 Июль 2020 2020-07-06T10:03:38+03:00

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С 8 по 15 июля в России пройдет бронепробег «Дорога Мужества».

Его организует Межрегиональная общественная организация содействия изучению и эксплуатации военной техники «Военно-техническое общество». Основная тема пробега - Курская битва.

Пробег начнется на Поклонной горе 8 июля и пройдет по маршруту Москва — Тула — Орел — Курск — Прохоровка — Белгород — Москва.

В составе колонны - восстановленная армейская техника времен СССР: БТР-40, БРДМ-1, БРДМ-2, БМ-13-16, БТР-80 а также современные военные автомобили «Тигр», БРДМ-2МБ «Бекас» и другие. «Бекас» впервые был представлен широкой публике лишь в этом году.

По пути участники пробега возложат цветы к мемориалам павших воинов, посетят места боевой славы. А у всех желающих будет возможность рассмотреть уникальную технику.

ИСТОЧНИК KP.RU