2020-07-06T09:47:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 6 июля 2020 года составило 5383 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 6 июля 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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Режим ограничений в регионе продолжает действоватьРежим ограничений в регионе продолжает действоватьФото: Из архива КП.
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 6 июля 2020 года составило 5383 человека. В том числе за последние сутки коронавирус нашли у 43 человек. Всего сейчас болеют 1700 курян: 362 из них находятся в больницах, 1338 – лечатся дома.

На ИВЛ находятся 12 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровело 3644 человека, 50 из них за последние сутки.

На сегодняшний день скончалось 39 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

На 6 июля всего провели 112663 теста на COVID-19, в том числе за 5 июля проведено 1412 исследований. Всего проведено 7640 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий

ИСТОЧНИК KP.RU

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