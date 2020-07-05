2020-07-05T10:18:28+03:00
Происшествия

Тело 45-летней пропавшей женщины нашли на пляже в Курске

Обстоятельства случившегося выясняют силовики
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Вода - источник повышенной опасности.Вода - источник повышенной опасности.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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45-летняя жительница Курска пропала 2 июля. Близкие обратились к правоохранителям волонтерам, которые начали поиск исчезнувшей. Несколько дней велись поиски, и вот накануне женщину нашли. К сожалению, она погибла.

- В 15.48 силами Аварийно-спасательной службы Курской области тело курянки обнаружено и извлечено из воды на расстоянии 200-300 метров от пляжа «Здоровье». Обстоятельства происшествия уточняются, ведутся следственные мероприятия, - сообщили спасатели.

Чтобы избежать ЧП на воде, специалисты напоминают:

1) не купайтесь в местах где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками;

2) не заплывайте за буйки;

3) не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;

4) не оставляйте у воды детей без присмотра;

5) не прыгайте с мостов, обрывов, тарзанок, труб;

6) не балуйтесь в воде, не хватайте купающихся, не подавайте крики ложной тревоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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