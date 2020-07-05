Тело 45-летней пропавшей женщины нашли на пляже в Курске
45-летняя жительница Курска пропала 2 июля. Близкие обратились к правоохранителям волонтерам, которые начали поиск исчезнувшей. Несколько дней велись поиски, и вот накануне женщину нашли. К сожалению, она погибла.
- В 15.48 силами Аварийно-спасательной службы Курской области тело курянки обнаружено и извлечено из воды на расстоянии 200-300 метров от пляжа «Здоровье». Обстоятельства происшествия уточняются, ведутся следственные мероприятия, - сообщили спасатели.
Чтобы избежать ЧП на воде, специалисты напоминают:
1) не купайтесь в местах где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками;
2) не заплывайте за буйки;
3) не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
4) не оставляйте у воды детей без присмотра;
5) не прыгайте с мостов, обрывов, тарзанок, труб;
6) не балуйтесь в воде, не хватайте купающихся, не подавайте крики ложной тревоги.
ИСТОЧНИК KP.RU