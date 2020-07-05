2020-07-05T10:09:37+03:00
Общество

В Курске на две недели перекроют движение по улице Ватутина

Новый асфальт здесь появится к 18 июля
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Уже в понедельник курским водителям придется искать пути объезда улицы Ватутина. С 6 по 18 июля здесь перекроют движение из-за проведения ремонта. Почти за две недели рабочие должны поменять на улице уложить новый асфальт.

фото: предоставлено администрацией Курска.

фото: предоставлено администрацией Курска.

Напомним, ранее изменилось движение в районе «Централ-парка». Машины, которые движутся со стороны площади Перекальского, теперь не могут повернуть на стоянку «Централ-парка» или развернуться на перекрестке. Об этом автолюбителям сообщают два дорожных знака и светофор в виде стрелки «прямо». Такими изменениями власти планируют увеличить пропускную способность улицы Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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