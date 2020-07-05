Курские спасатели вновь предупредили жителей области о грозах

5 Июль 2020 2020-07-05T10:01:16+03:00

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Накануне синоптики предупреждали жителей региона о жаре до 35 градусов. Сегодня, 5 июля, спасатели сообщили, что в период с 11 до 14 часов и затем с сохранением в течение дня в области ожидаются грозы. При этом порывы ветра в отдельных районах могут достигать 15-20 метров в секунду.

Региональное ГУ МЧС напоминает: в случае беды обращайтесь по номеру «112». В зависимости от обстоятельств диспетчер вызовет на место происшествия все необходимые службы.

В понедельник в Курске будет облачно с прояснениями. Столбик термометра днем достигнет 30-32 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU