2020-07-04T11:36:04+03:00
Общество

Штормовое предупреждение в Курской области: днем ожидается сильная жара

Температура воздуха поднимется до 35 градусов
Яна ШЕЛЕСТ
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Температура воздуха поднимется до 35 градусовТемпература воздуха поднимется до 35 градусовФото: Яна ШЕЛЕСТ
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По прогнозу Курского Гидрометцентра в период с 14 до 18 часов 4 июля 2020 года на территории Курской области ожидается опасное метеорологическое явление «сильная жара» - максимальная температура воздуха местами достигнет значений 35 градусов.

Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

Симптомами перегревания являются покраснение кожи, сухость слизистых оболочек, сильная жажда.

Рекомендуем выполнить следующие мероприятия:

• избегайте воздействия повышенной температуры;

• наденьте светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

• передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.

• не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к общему ухудшению состояния организма;

• при тепловом поражении немедленно переходите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды;

• постарайтесь охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара. В случае потери сознания с кем-то из окружающих проведите реанимационные мероприятия (делайте непрямой массаж сердца и искусственное дыхание).

Помните, что во время устойчивого повышения температуры атмосферного воздуха возрастает вероятность пожаров.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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