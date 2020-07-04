Число заболевших коронавирусом в Курске на 4 июля 2020 года составило 5294 человека

4 Июль 2020 2020-07-04T10:06:09+03:00

На сегодняшний день скончалось 39 человек Фото: Из архива "КП"

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 4 июля 2020 года

Изменить размер текста: A A

По данным оперативного штаба на 7:30 4 июля, в Курской области всего зарегистрировано 5294 (+51) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Из них под медицинским наблюдением 1686 пациентов: 339 – в стационарных медучреждениях, 1347 – находятся в домашних условиях. На ИВЛ находятся 15 пациентов. Всего выписано 3569 (+111) пациентов.

На сегодняшний день скончалось 39 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По состоянию на 4 июля нарастающим итогом проведено 109630 исследований материала на COVID-19, в том числе за 3 июля проведено 1653 исследования. Всего проведено 7340 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

ИСТОЧНИК KP.RU