2020-07-04T10:06:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 4 июля 2020 года составило 5294 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 4 июля 2020 года
Яна ШЕЛЕСТ
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На сегодняшний день скончалось 39 человекНа сегодняшний день скончалось 39 человекФото: Из архива "КП"
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По данным оперативного штаба на 7:30 4 июля, в Курской области всего зарегистрировано 5294 (+51) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Из них под медицинским наблюдением 1686 пациентов: 339 – в стационарных медучреждениях, 1347 – находятся в домашних условиях. На ИВЛ находятся 15 пациентов. Всего выписано 3569 (+111) пациентов.

На сегодняшний день скончалось 39 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По состоянию на 4 июля нарастающим итогом проведено 109630 исследований материала на COVID-19, в том числе за 3 июля проведено 1653 исследования. Всего проведено 7340 исследований на антитела к COVID-19 с учетом частных лабораторий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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