Режим повышенной готовности по коронавирусу: загродние лагеря будут работать как обсерваторы

3 Июль 2020 2020-07-03T16:00:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Режим повышенной готовности по коронавирусу.

Этим летом в регионе будут работать 14 загородных лагерей и четыре санатория. Загружены учреждения будут только наполовину.

Смены пройдут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: для соблюдения норм социального дистанцирования сокращается количество отдыхающих, меняется режим питания, исключаются массовые мероприятия, вводится обязательная санобработка территории и ежедневный замер температуры тела у всех участников смены. Все сотрудники лагеря пройдут тест на COVID-19.

Детям выдадут средства индивидуальной защиты. Особый порядок будет действовать уже на входе в лагерь.

Лагеря будут работать как обсерваторы. В течение всей смены ни дети, ни сотрудники не смогут возможности покинуть территорию. Визиты родителей также запрещены.

Для каждого отряда во всех оздоровительных учреждениях разработан свой план мероприятий; это тренинги, флешмобы, участие в творческих и образовательных программах.

В загородных лагерях отдохнут около 5 тысяч детей. Путевки предоставляются бесплатно, в первую очередь их получат воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Узнать о порядке получения путевки родители могут на сайте комитета молодежной политики и туризма Курской области или по телефону горячей линии: 8 (4712) 521-621.

ИСТОЧНИК KP.RU