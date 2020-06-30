В Курске приводят в порядок наружное освещение

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:07:58+03:00

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Подрядная организация АО «ГОРСВЕТ» восстановила в Курске освещение в частном секторе по улицам Арматурной, Прилужной, Лучистой, Центральной, по 7-му Краснополянскому и по 2-му, 3-му Раздельным переулкам.

Отремонтировали сети вдоль проезжей части по улицам Красной Армии (в районе жилого дома № 64), Запольной (в районе дома № 42), Чернышевского (на участке от ул. Суворовской до ул. Большевиков), Ухтомского, Парижской Коммуны (в районе школы № 36), Еремина, Заводской, Моковской, Литовской, по Магистральному проезду и в Южном переулке.

Ремонт наружного освещения идет и во дворах многоэтажек, подключенных к муниципальным сетям. В частности уже восстановили освещение во дворах домов № 13 по ул. Косухина, № 16 по ул. Серегина, № 16 по ул. Гагарина, № 59а по ул. Союзная, № 11/2 по пр-ту Дружбы и № 4 по проезду Сергеева, сказали в мэрии Курска.

Капитальный ремонт сетей городского освещения запланирован по улице ВЧК в направлении стадиона «Локомотив», также будет восстановлено освещение во дворах домов №№ 14, 22А, 22Б, 24А по ул. Гагарина, № 88 по ул. Радищева, №№ 16, 18 по проспекту Дружбы.

Текущий ремонт сетей наружного освещения пройдет в районе дома № 1А по проспекту Дружбы.

ИСТОЧНИК KP.RU