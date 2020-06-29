В Курске вынесли приговор участнику группы, которая занималась легализацией иностранцев

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:32:26+03:00

Мужчина сотрудничал со следствием и получил год колонии Фото: Из архива КП.

В РФ незаконно регистрировали граждан из СНГ

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Ленинский районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу жителю областного центра по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная организованной группой).

С 2013 года по 2016 год мужчина входил в состав группы, которая занималась незаконной легализацией иностранцев из Молдовы и Украины в Российской Федерации. В составе группы были сотрудники госорганов.

Преступную группу "накрыли" сотрудники УФСБ России по Курской области.

Во время предварительного следствия мужчина начал сотрудничать с правоохранителями. Он во всем признался и изобличил остальных участников группы.

В итоге суд дал ему год исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU