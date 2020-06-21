2020-06-21T11:12:41+03:00
Общество

У 79 жителей Курской области диагностировали коронавирус на 21 июня

Всего в регионе зафиксировали 4 482 случая Сovid-19
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Еще у 79 жителей Курской области выявили коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб 21 июня. Всего в регионе зафиксировали 4 482 случая Сovid-19. Под медицинским наблюдением 1 871 пациент: 139 - на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко, 92 - в Курской горбольнице №6, 75 - в городском роддоме, 64 - на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи, 26 - в Железногорской городской больнице № 1, 1475 - на дому. Выписали 2 585. Скончались 26 человек от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

На домашнем карантине остаются 338 человек. Снят такой режим с 7 080 курян. В медорганизациях с признаками ОРВИ и пневмониями - 168 пациентов. В регионе провели уже 88 455 исследований на COVID-19, а на антитела к коронавирусу - 2 478.

ИСТОЧНИК KP.RU

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