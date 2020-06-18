Под Курском загорелся дом

18 Июнь 2020 2020-06-18T21:40:58+03:00

К ликвидации пожара привлекались 14 человек, 5 единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 17:02 18 июня в «Службу спасения» поступило сообщение о загорании в жилом доме в деревне Быстрик Горшеченского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ № 23 Горшеченского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. В результате пожара в жилом доме повреждена мебель, закопчены стены и потолок.

К ликвидации пожара привлекались 14 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек, 2 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU