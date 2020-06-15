В Курской области модернизируют асфальтобетонные заводы

15 Июнь 2020 2020-06-15T20:00:09+03:00

Большая часть из них выпускает материалы по новому методу

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В Курской области работает 25 асфальтобетонных заводов, 18 из них законтрактованы на выпуск смеси по методу объемно-функционального проектирования. Перед началом дорожного сезона на предприятиях проверяется система подачи компонентов асфальтобетонной смеси, проводится модернизация оборудования и заготовка материалов, в зависимости от степени износа меняются различные детали.

Обновляется также программное обеспечение системы управления предприятием, которое контролирует весь цикл работ. Специалисты проводят настройку датчиков взвешивания, поле чего заводу выдается свидетельство о калибровке. Это позволяет выпускать качественную асфальтобетонную смесь.

В текущем году с переходом работы на ее новый тип изменился подход к процессу выпуска и укладки асфальта. С представителями подрядных организаций проводят обучающие семинары.

Большая часть заводов уже приступила к выпуску асфальтобетонной смеси по новому методу. Подрядные организации производят ее укладку в Курске, Курском, Тимском и Щигровском районах. Особое внимание уделяется контролю качества. В рамках государственных контрактов к мониторингу привлекается строительный контроль, ведется надзор со стороны службы заказчика.

ИСТОЧНИК KP.RU