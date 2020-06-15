2020-06-15T19:01:40+03:00
Общество

На шести улицах Курска идет ямочный ремонт

Также в областном центре косят траву
Яна ШЕЛЕСТ
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Подрядчики уже отремонтировали более 17 тысяч м² дорожного полотнаПодрядчики уже отремонтировали более 17 тысяч м² дорожного полотна
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Курские дорожники продолжают приводить в порядок улицы областного центра. Сегодня они приступили к ямочному ремонту на улицах Есенинская, парк Солянка, переулок 2-й Комсомольский, Верхняя Луговая, Запольная, 1-я Строительная.

Напомним, что в Курске подрядчики уже отремонтировали более 17 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Всего же им предстоит привести в порядок еще более 23 тысяч квадратов.

Кроме этого, в областном центре идет покос травы. На территории более 343 тысяч квадратных метров уже скосили траву. 15 июня работники трудились на улицах Орловская, Косухина, Студенческая, Сонина, М. Горького, Радищева, Республиканская, на Магистральном проезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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