С 17 по 30 июня часть Курска останется без горячей воды

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:44:27+03:00

На время опрессовки будет прекращена подача горячей воды

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С 17 по 30 июня Курский филиал ПАО «Квадра» проведет гидравлические испытания тепловых сетей, подключенных от ТЭЦ Северо-Западного района Курска.

На время опрессовки будет прекращена подача горячей воды в Северо-Западном и Юго-Западном районах, по ул. К. Маркса (от Московской пл. до пр-та Победы), Школьная, Запольная, Пучковка, 50 лет Октября (от ул. Суворовская до ТЭЦ СЗР), по пр-ту Победы.

Справки по вопросам проведения гидравлических испытаний и отключения горячей воды можно получить в диспетчерской службе филиала по телефонам 39-48-68 и 58-01-84.

ИСТОЧНИК KP.RU