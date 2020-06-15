Под Курском будут судить золотухинского «маньяка»

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:35:27+03:00

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Прокуратура Золотухинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего гражданина республики Беларусь. Мужчину обвиняют в разбойном нападении.

По версии следствия мужчина приехал в Золотухинский район, чтобы временно поселиться в монастыре, расположенном в местечке Свобода. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, и настоятель монастыря отказал ему в проживании.

Приняв еще спиртного, мужчина пришел на остановку, где увидел девушку, у которой решил похитить деньги, чтобы заплатить за проезд в автобусе. Он схватил 19-летнюю потерпевшую, зажал рот и нос, но ей удалось вырваться и убежать.

Через некоторое время к автобусной остановке подошли еще две 15-летние девушки. Мужчина схватил одну из них за шею и, угрожая ножом, потребовал от обеих идти с ним. На попытки оказать сопротивление стал наносить жертве удары ножом по руке.

В это время вторая девушка схватила рукой лезвие ножа, получив порезы ладони. При этом ей удалось достать газовый баллончик и распылить его содержимое в лицо нападавшему. После этого девушки убежали. О произошедшем они сообщили в полицию.

Уголовное дело направлено в Золотухинский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU