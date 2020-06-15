В Курске экотакси собрало почти полтонны мусора

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:21:26+03:00

Куряне принесли больше всего макулатуры и стекла [фото, видео]

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По Курску на этих выходных вот уже во второй раз проехало экотакси.

Багажники трех машин были быстро загруженыФото: Даниил НАЙХИН

Это волонтерский проект, направленный на пропаганду раздельного сбора мусора. И снова вторсырьем были наполнены три багажника волонтерских "легковушек".

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Акция проходит в Курске уже во второй разФото: Даниил НАЙХИН

Куряне принесли на обозначенные в маршруте точки 121,2 кило макулатуры, 3,5 кило крышечек для проекта #ВАЖНЫЕ_МЕЛОЧИ, 10,7 кг батареек, 4,4 кг металла, 82 кг стекла, 16,2 кг пластика.

Экотакси собирает также крышечки и батарейкиФото: Даниил НАЙХИН

Общий вес вторсырья, собранного за два заезда экотакси - почти полтонны. Активисты все отправили на переработку.

Эко-такси в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU