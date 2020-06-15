Задержан курянин, похищавший из подъездов велосипеды

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:15:02+03:00

Мужчина их украл как минимум восемь штук

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В Курске полицейские задержали мужчину подозреваемого как минимум в восьми кражах велосипедов. Он действовал ночью, рассчитывая не попасться на глаза случайным свидетелям. В период пандемии злоумышленник пользовался маской, также надевал темные очки и капюшон.

Иногда мужчине приходилось перекусывать велозамки, но в большинстве случаев он забирал свободно стоящие велосипеды. Один раз ему удалось похитить сразу два байка связанные вместе.

Велосипеды он продавал случайным знакомым за бесценок. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Сейчас он сотрудничает со следствием и рассказывает о своих криминальных достижениях.

Часть похищенного имущества уже изъяли. На допросах задержанный пообещал постараться возместить нанесенный ущерб. В отношении него возбуждены уголовные дела в трех городских отделах полиции. Наказание фигурант получит по совокупности совершенных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU