Задержан курянин, похищавший из подъездов велосипеды
В Курске полицейские задержали мужчину подозреваемого как минимум в восьми кражах велосипедов. Он действовал ночью, рассчитывая не попасться на глаза случайным свидетелям. В период пандемии злоумышленник пользовался маской, также надевал темные очки и капюшон.
Иногда мужчине приходилось перекусывать велозамки, но в большинстве случаев он забирал свободно стоящие велосипеды. Один раз ему удалось похитить сразу два байка связанные вместе.
Велосипеды он продавал случайным знакомым за бесценок. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Сейчас он сотрудничает со следствием и рассказывает о своих криминальных достижениях.
Часть похищенного имущества уже изъяли. На допросах задержанный пообещал постараться возместить нанесенный ущерб. В отношении него возбуждены уголовные дела в трех городских отделах полиции. Наказание фигурант получит по совокупности совершенных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU