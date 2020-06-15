2020-06-15T16:28:47+03:00
Общество

В Курской области на выходных задержали 50 пьяных водителей

Еще 18 человек отказались от освидетельствования
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Всего в период с 11 по 14 июня они задержали 50 пьяных водителейВсего в период с 11 по 14 июня они задержали 50 пьяных водителейФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В прошедшие выходные сотрудники курской Госавтоинспекции провели рейд по сплошной проверке водителей на трезвость. Всего в период с 11 по 14 июня они задержали 50 пьяных водителей. Кроме этого, 18 водителей отказались от прохождения освидетельствования, а семерых задержали за повторное вождение в нетрезвом виде.

Госавтоинспекция Курской области просит граждан не оставаться равнодушными, если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

Помните о том, что своевременно проявленная Вами бдительность поможет спасти чью-то жизнь!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске приводят в порядок наружное освещение
В Курской области модернизируют асфальтобетонные заводы
На шести улицах Курска идет ямочный ремонт
С 17 по 30 июня часть Курска останется без горячей воды
Под Курском будут судить золотухинского «маньяка»
В Курске экотакси собрало почти полтонны мусора
Задержан курянин, похищавший из подъездов велосипеды
В Курской области на выходных задержали 50 пьяных водителей
Под Курском погиб водитель «Волги»
Курским медикам, борющимся с коронавирусом, направлено 451,8 млн рублей
В Курской области запретили жечь траву
Сотрудники курского санатория добиваются выплаты зарплаты через суд
Курского нотариуса признали винновной в мошенничестве
В Курске стартует операция «Мак – 2020»
Курянка оформила кредит и перечислила мошеннику 113 тысяч рублей
В Курске восстанавливают уличное освещение
Теперь клиенты Сбербанка и все граждане РФ могут быстро и бесплатно проверить подозрительный номер телефона или веб-сайт
Карта распространения коронавируса в Курской области 15 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Режим самоизоляции: за сутки коронавирус подтвердился у 64 курян
Стали известны даты ЕГЭ для курских школьников
В Курской области сильный ветер повалил больше десятка деревьев
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 15 июня 2020 года составило 2172 человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 15 июня 2020 года составило 4058 человек