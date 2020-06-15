В Курской области на выходных задержали 50 пьяных водителей

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:28:47+03:00

Всего в период с 11 по 14 июня они задержали 50 пьяных водителей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Еще 18 человек отказались от освидетельствования

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В прошедшие выходные сотрудники курской Госавтоинспекции провели рейд по сплошной проверке водителей на трезвость. Всего в период с 11 по 14 июня они задержали 50 пьяных водителей. Кроме этого, 18 водителей отказались от прохождения освидетельствования, а семерых задержали за повторное вождение в нетрезвом виде.

Госавтоинспекция Курской области просит граждан не оставаться равнодушными, если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

Помните о том, что своевременно проявленная Вами бдительность поможет спасти чью-то жизнь!

ИСТОЧНИК KP.RU