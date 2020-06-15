Под Курском погиб водитель «Волги»
Мужчина врезался в столб в Золотухинском районе
В результате ДТП водитель получил несовместимые с жизнью травмыФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
14 июня примерно в 15:05 сорокалетний водитель автомобиля ГАЗ-3110 ехал по автодороге Курск - Поныри - Шумская - Никольское в Золотухинском районе.
На четвертом километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в столб.
В результате ДТП водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU