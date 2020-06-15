Под Курском погиб водитель «Волги»

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:03:00+03:00

В результате ДТП водитель получил несовместимые с жизнью травмы Фото: Из архива "КП"

Мужчина врезался в столб в Золотухинском районе

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14 июня примерно в 15:05 сорокалетний водитель автомобиля ГАЗ-3110 ехал по автодороге Курск - Поныри - Шумская - Никольское в Золотухинском районе.

На четвертом километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в столб.

В результате ДТП водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU