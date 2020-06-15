Курским медикам, борющимся с коронавирусом, направлено 451,8 млн рублей

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:51:36+03:00

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Работникам сферы здравоохранения, участвующим в оказании помощи гражданам с коронавирусной инфекцией, за апрель – май направлено 451,8 млн рублей. Перечисление средств на счета завершится в ближайшее время.

Стимулирующие выплаты осуществляются как из федерального, так и из регионального бюджетов. Доплаты, установленные постановлением Правительства РФ № 415, в области получили свыше пяти тысяч медиков. Это работники поликлинической службы, скорой медицинской помощи, специализированных стационарных учреждений.

Фиксированные выплаты по постановлению Правительства РФ № 484 получили 3,4 тысяч сотрудников. Врачам, работающим с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, перечислили по 80 тысяч рублей, сотрудникам среднего медперсонала - по 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу и водителям скорой помощи - по 25 тысяч рублей.

Из регионального бюджета доплату получили более двух тысяч медиков - сотрудники ковидных стационаров, патолого-анатомического бюро и судмедэкспертизы, централизованной лаборатории. На эти цели Курская область выделила 45,7 млн рублей.

На горячую линию по вопросам стимулирующих выплат поступило 283 обращения, все они рассмотрены в региональном комитете здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU