2020-06-15T15:36:31+03:00
Общество

В Курской области запретили жечь траву

Сильный ветер и жара могут привести к пожарам
Яна ШЕЛЕСТ
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Из-за погодных условий установился третий класс пожарной опасностиИз-за погодных условий установился третий класс пожарной опасностиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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С 15 июня в Курской области запретили контролируемые палы и отжиги сухой растительности. Сильный ветер и жара могут стать причиной серьезного пожара и привести к плачевным последствиям. Напомним, что палы сухой растительности и порубочных остатков проводятся после подачи соответствующей заявки в ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области с соблюдением всех норм и правил пожарной безопасности.

На территории региона из-за погодных условий установился третий класс пожарной опасности. По прогнозам специалистов, он вырастет до четвертого в Обоянском районе. Администрации муниципалитета предложено проработать вопрос о введении на территории района особого противопожарного режима при ухудшении обстановки.

За минувшие сутки сотрудниками надзорных органов Главного управления за нарушения требований пожарной безопасности составлено два административных протокола в Курске и Щигровском районе.

Спасатели напоминают: соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, на природе. Телефоны вызова пожарных и спасателей 101 и 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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