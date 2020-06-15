В Курской области запретили жечь траву
С 15 июня в Курской области запретили контролируемые палы и отжиги сухой растительности. Сильный ветер и жара могут стать причиной серьезного пожара и привести к плачевным последствиям. Напомним, что палы сухой растительности и порубочных остатков проводятся после подачи соответствующей заявки в ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области с соблюдением всех норм и правил пожарной безопасности.
На территории региона из-за погодных условий установился третий класс пожарной опасности. По прогнозам специалистов, он вырастет до четвертого в Обоянском районе. Администрации муниципалитета предложено проработать вопрос о введении на территории района особого противопожарного режима при ухудшении обстановки.
За минувшие сутки сотрудниками надзорных органов Главного управления за нарушения требований пожарной безопасности составлено два административных протокола в Курске и Щигровском районе.
Спасатели напоминают: соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, на природе. Телефоны вызова пожарных и спасателей 101 и 112.
ИСТОЧНИК KP.RU