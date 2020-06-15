Сотрудники курского санатория добиваются выплаты зарплаты через суд

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:57:09+03:00

Работникам задолжали 235 тысяч рублей Фото: Из архива КП.

Им задолжали деньги за два месяца

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Прокуратура Сеймского административного округа Курска провела проверку по публикации в сети Интернет о нарушениях трудовых прав работников ОБУЗ «Областной детский санаторий».

Работники санатория не получили заработную плату за апрель и май этого года.

Прокуратура направила в суд иски о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 235 тыс рублей.

Руководителю учреждения направлено представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.

Кроме того прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении юридического лица по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в связи невыплатой заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU