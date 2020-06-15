Сотрудники курского санатория добиваются выплаты зарплаты через суд
Прокуратура Сеймского административного округа Курска провела проверку по публикации в сети Интернет о нарушениях трудовых прав работников ОБУЗ «Областной детский санаторий».
Работники санатория не получили заработную плату за апрель и май этого года.
Прокуратура направила в суд иски о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 235 тыс рублей.
Руководителю учреждения направлено представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.
Кроме того прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении юридического лица по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в связи невыплатой заработной платы.
ИСТОЧНИК KP.RU