2020-06-15T14:57:09+03:00
Происшествия

Сотрудники курского санатория добиваются выплаты зарплаты через суд

Им задолжали деньги за два месяца
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Работникам задолжали 235 тысяч рублейРаботникам задолжали 235 тысяч рублейФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Прокуратура Сеймского административного округа Курска провела проверку по публикации в сети Интернет о нарушениях трудовых прав работников ОБУЗ «Областной детский санаторий».

Работники санатория не получили заработную плату за апрель и май этого года.

Прокуратура направила в суд иски о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 235 тыс рублей.

Руководителю учреждения направлено представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.

Кроме того прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении юридического лица по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в связи невыплатой заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники курского санатория добиваются выплаты зарплаты через суд
Курского нотариуса признали винновной в мошенничестве
В Курске стартует операция «Мак – 2020»
Курянка оформила кредит и перечислила мошеннику 113 тысяч рублей
В Курске восстанавливают уличное освещение
Теперь клиенты Сбербанка и все граждане РФ могут быстро и бесплатно проверить подозрительный номер телефона или веб-сайт
Карта распространения коронавируса в Курской области 15 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Режим самоизоляции: за сутки коронавирус подтвердился у 64 курян
Стали известны даты ЕГЭ для курских школьников
В Курской области сильный ветер повалил больше десятка деревьев
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 15 июня 2020 года составило 2172 человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 15 июня 2020 года составило 4058 человек