2020-06-15T14:39:04+03:00
Происшествия

Курского нотариуса признали винновной в мошенничестве

Облсуд отказался изменить приговор
Ольга ДАНИЛОВА
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Нотариус подделывала документы на землюНотариус подделывала документы на землюФото: Светлана ВОЛКОВА
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Ранее приговором Горшеченского районного суда осуждена нотариус, которая признана виновной в мошенничестве. Ей назначено наказание в виде шести лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того женщина лишена права в течение 2 лет 6 месяцев заниматься нотариальной деятельностью.

Как устанолвено судом, в период с 2012 по 2016 годы нотариус незаконно оформляла под видом наследования по завещанию в собственность третьих лиц земельные доли из состава земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащие государству, о чем выдавала свидетельства о праве на наследство по завещанию при отсутствии оснований для возникновения этого права.

В результате неправомерных действий государству причинен ущерб в сумме более 12 млн рублей.

Приговор суда был обжалован осужденной и ее адвокатом.

Определением апелляционной инстанции Курского областного суда приговор Горшеченского районного суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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