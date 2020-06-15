Курского нотариуса признали винновной в мошенничестве
Ранее приговором Горшеченского районного суда осуждена нотариус, которая признана виновной в мошенничестве. Ей назначено наказание в виде шести лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того женщина лишена права в течение 2 лет 6 месяцев заниматься нотариальной деятельностью.
Как устанолвено судом, в период с 2012 по 2016 годы нотариус незаконно оформляла под видом наследования по завещанию в собственность третьих лиц земельные доли из состава земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащие государству, о чем выдавала свидетельства о праве на наследство по завещанию при отсутствии оснований для возникновения этого права.
В результате неправомерных действий государству причинен ущерб в сумме более 12 млн рублей.
Приговор суда был обжалован осужденной и ее адвокатом.
Определением апелляционной инстанции Курского областного суда приговор Горшеченского районного суда оставлен без изменения и вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU