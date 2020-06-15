В Курске стартует операция «Мак – 2020»

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:29:58+03:00

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С 22 июня по 1 июля в регионе стартует первый этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2020». В этом году она пройдет в три этапа. Второй запланирован с 3 по 12 августа, а третий – с 21 по 30 сентября.

Операция проводится в целях предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.

Сотрудники полиции просят курян не оставаться равнодушными, и оказать содействие органам внутренних дел в работе по предотвращению незаконного оборота наркотиков.

Сообщать о таких фактах следует по телефону дежурной части УМВД России по Курской области: 36-82-65 или 02. Оставить информацию также можно на официальном сайте УМВД России по Курской области 46.мвд.рф в разделе «Прием обращений».

ИСТОЧНИК KP.RU