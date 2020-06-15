Курянка оформила кредит и перечислила мошеннику 113 тысяч рублей

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:20:25+03:00

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32-летняя жительница Курска разместила на сайте объявление о продаже мебели. Вечером ей на телефон поступил звонок от мужчины. Незнакомец готов был сразу перечислить необходимую сумму за товар, а после забрать мебель, воспользовавшись услугами грузового такси.

Курянка согласилась на условия злоумышленника и продиктовала ему не только номер банковской карты, но и секретный код из смс-сообщения. На момент совершения операции на счету курянки не было никаких сбережений, и она наивно полагала, что ее действия абсолютно правильны. Получив доступ к онлайн-кабинету потерпевшей, мошенники оформили на ее имя кредит. Деньги были сразу зачислены на карту. Лжепокупатель вновь перезвонил курянке и сообщил об ошибочном переводе крупной суммы. Мошенник попросил вернуть часть денег обратно.

Женщина перевела через ближайший терминал 113 тысяч на номер мобильного телефона. Осознав, что стала жертвой обмана, курянка обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU