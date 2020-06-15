В Курске восстанавливают уличное освещение
В Курске продолжается работа по приведению в порядок городского наружного освещения. Подрядными организациями АО «ГОРСВЕТ» и АО «Курские электрические сети» в рамках заключенных муниципальных контрактов выполнены работы по восстановлению наружного освещения в районах индивидуальной жилой застройки в 8-м и 10-м Суворовских переулках, во 2-м и 3-м Кирпичных переулках, на улицах Совхозной, Кирпичной, Солнечной, Присеймской.
Кроме того, проведены восстановительные работы вдоль проезжей части по Промышленному и 1-му Промышленному переулкам, на отдельных участках улиц Юности и К. Маркса.
Также в порядок приводится освещение во дворах, подключенное к муниципальным сетям. За последнюю неделю бригады работали на дворовой территории жилых домов № 13 по улице Косухина, №№ 7 и 9 по проспекту Дружбы.
Выполняются работы по капитальному ремонту сетей наружного освещения по улице Хуторской, продолжается текущий ремонт сети на дворовой территории дома № 4 по ул. Островского.
По результатам проведенных обследований подготовлена сметная документация на выполнение текущего ремонта сети освещения во дворе дома № 39 по ул. Кавказская и на пересечении улицы Менделеева и 7-го Промышленного переулка.
Предстоит капитально отремонтировать сети вдоль проезжей части от дома № 16 по улице Энгельса до улицы Петра Минакова, на дворовой территории жилых домов по улицам Заводской, Энергетиков, на улице Сонина, а также заменить аварийную опору по улице 4-й Кавказской.
ИСТОЧНИК KP.RU