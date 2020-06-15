Карта распространения коронавируса в Курской области 15 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:47:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Больше всего случаев коронавируса в регионе зафиксировано в Курске - 2233, Железногорском районе - 259 и в Курском районе - 200.

Режим самоизоляции по коронавирусу. За сутки коронавирус подтвердился у 64 курян. Всего же за время пандемии коронавирус обнаружили у 4058 жителей региона.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 37 женщин и 27 мужчин. Возраст больных: 1-6 лет – два человека, 7-14 лет - 7 человек, 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 6 человек, 30-49 лет – 19 человек, 50-64 года – 18 человек, старше 65 лет – 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU