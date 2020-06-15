Режим самоизоляции: за сутки коронавирус подтвердился у 64 курян
Режим самоизоляции по коронавирусу
Режим повышенной готовности в регионе продленФото: Из архива КП.
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Режим самоизоляции по коронавирусу. За сутки коронавирус подтвердился у 64 курян. Всего же за время пандемии коронавирус обнаружили у 4058 жителей региона.
Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 37 женщин и 27 мужчин. Возраст больных: 1-6 лет – 2 человека, 7-14 лет - 7 человек, 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 6 человек, 30-49 лет – 19 человек, 50-64 года – 18 человек, старше 65 лет – 11 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU