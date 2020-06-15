Стали известны даты ЕГЭ для курских школьников
Курские школьники готовятся к сдаче Единого государственного экзамена.
Так, ребятам предстоит 3 июля сдать ЕГЭ по географии, литературе и информатике.
6 и 7 июля школьников ждет экзамен по русскому языку.
10 июля выпускники будут пробовать свои силы в сдаче профильной математике.
13 июля ребята сдадут историю и физику.
16 июля школьникам предстоит сдача ЕГЭ по обществознанию и химии.
20 июля выпускники сдадут экзамен по биологии и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам кроме русского и иностранных языков) и 25 июля - по всем предметам.
Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет выделен дополнительный период экзаменов в августе.
Расписание составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы:
3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам,
5 августа - ЕГЭ по русскому языку,
7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.
8 августа - резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.
ИСТОЧНИК KP.RU