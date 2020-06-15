2020-06-15T11:13:49+03:00
Общество

Стали известны даты ЕГЭ для курских школьников

Экзамены начинаются 3 июля
Светлана ВОЛКОВА
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Расписание составлено так, чтобы выпускники успели подать заявления в вузыРасписание составлено так, чтобы выпускники успели подать заявления в вузыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курские школьники готовятся к сдаче Единого государственного экзамена.

Так, ребятам предстоит 3 июля сдать ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

6 и 7 июля школьников ждет экзамен по русскому языку.

10 июля выпускники будут пробовать свои силы в сдаче профильной математике.

13 июля ребята сдадут историю и физику.

16 июля школьникам предстоит сдача ЕГЭ по обществознанию и химии.

20 июля выпускники сдадут экзамен по биологии и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам кроме русского и иностранных языков) и 25 июля - по всем предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет выделен дополнительный период экзаменов в августе.

Расписание составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы:

3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам,

5 августа - ЕГЭ по русскому языку,

7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.

8 августа - резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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