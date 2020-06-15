В Курской области сильный ветер повалил больше десятка деревьев

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:26:11+03:00

В Курске они рухнули на две машины и лоджию

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Ветровые нагрузки, о которых предупреждали синоптики накануне, стали причиной падения 11 деревьев в пяти муниципальных образованиях региона. Для опиловки и уборки привлекались сотрудники областной Аварийно-спасательной службы, Аварийно-спасательного формирования Курска и администраций районов.

Напомним, что 13 июня в Курской области во второй половине дня и в ночное время прогнозировался комплекс неблагоприятных метеорологических погодных явлений - местами дожди, грозы, град, порывы ветра до 19 м/с. Данный прогноз сохранился и на сегодняшний день, с той лишь разницей, что синоптики обещают ветер до 20 м/c.

За минувшие сутки стихия стала причиной падения деревьев в Курском (1), Льговском (1), Железногорском (1), Фатежском (2) районах и Курске (6). При падении трех деревьев в областном центре повреждены две машины (ул. Мирная и ул. Ахтырская) и остекление лоджии (ул. Косухина).

На местах работали сотрудники областной Аварийно-спасательной службы, Аварийно-спасательного формирования Курска и администраций районов. Деревья были опилены и убраны с проезжей части и транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU