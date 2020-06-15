2020-06-15T10:26:11+03:00
Происшествия

В Курской области сильный ветер повалил больше десятка деревьев

В Курске они рухнули на две машины и лоджию
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
ЧП произошли из-за сильного ветраЧП произошли из-за сильного ветраФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Ветровые нагрузки, о которых предупреждали синоптики накануне, стали причиной падения 11 деревьев в пяти муниципальных образованиях региона. Для опиловки и уборки привлекались сотрудники областной Аварийно-спасательной службы, Аварийно-спасательного формирования Курска и администраций районов.

Напомним, что 13 июня в Курской области во второй половине дня и в ночное время прогнозировался комплекс неблагоприятных метеорологических погодных явлений - местами дожди, грозы, град, порывы ветра до 19 м/с. Данный прогноз сохранился и на сегодняшний день, с той лишь разницей, что синоптики обещают ветер до 20 м/c.

За минувшие сутки стихия стала причиной падения деревьев в Курском (1), Льговском (1), Железногорском (1), Фатежском (2) районах и Курске (6). При падении трех деревьев в областном центре повреждены две машины (ул. Мирная и ул. Ахтырская) и остекление лоджии (ул. Косухина).

На местах работали сотрудники областной Аварийно-спасательной службы, Аварийно-спасательного формирования Курска и администраций районов. Деревья были опилены и убраны с проезжей части и транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники курского санатория добиваются выплаты зарплаты через суд
Курского нотариуса признали винновной в мошенничестве
В Курске стартует операция «Мак – 2020»
Курянка оформила кредит и перечислила мошеннику 113 тысяч рублей
В Курске восстанавливают уличное освещение
Теперь клиенты Сбербанка и все граждане РФ могут быстро и бесплатно проверить подозрительный номер телефона или веб-сайт
Карта распространения коронавируса в Курской области 15 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Режим самоизоляции: за сутки коронавирус подтвердился у 64 курян
Стали известны даты ЕГЭ для курских школьников
В Курской области сильный ветер повалил больше десятка деревьев
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 15 июня 2020 года составило 2172 человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 15 июня 2020 года составило 4058 человек