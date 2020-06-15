2020-06-15T14:58:18+03:00
Общество

Курская область на 49-м месте в России по уровню благосостояния семей

Расчет сделали на основании данных Росстата
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Благосостояние курских семей не дотягивает до среднероссийского уровняБлагосостояние курских семей не дотягивает до среднероссийского уровняФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Рейтинг составлялся по данным Росстата из расчета максимально возможного остатка денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2019 году. Всего в него попали 85 российских регионов. Курская область расположилась во второй половине списка, на 49-м месте, после Рязанской и Волгоградской областей.

По подсчетам статистики максимальный остаток средств в средней курской семье с двумя детьми после минимальных расходов составляет 18231 руб., в семье с одним ребенком - 29226 руб. Эти цифры значительно ниже среднероссийских (37488 руб и 48191 руб. соответственно). Соседние Белгородская область на 29-м месте, Липецкая - на 32-м, Воронежская - на 37-м.

На первом месте рейтинга - Ямало-Ненецкий Автономный округ. Здесь соответствующие цифры - 88456 руб. и 101643 руб. Далее следуют Сахалинская область и Москва. На последнем месте - Кабардино-Балкарская Республика. Здесь средняя семья с двумя детьми после минимальных трат уходит в минус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудники курского санатория добиваются выплаты зарплаты через суд
Курского нотариуса признали винновной в мошенничестве
В Курске стартует операция «Мак – 2020»
Курянка оформила кредит и перечислила мошеннику 113 тысяч рублей
В Курске восстанавливают уличное освещение
Теперь клиенты Сбербанка и все граждане РФ могут быстро и бесплатно проверить подозрительный номер телефона или веб-сайт
Карта распространения коронавируса в Курской области 15 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших
Режим самоизоляции: за сутки коронавирус подтвердился у 64 курян
Стали известны даты ЕГЭ для курских школьников
В Курской области сильный ветер повалил больше десятка деревьев
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 15 июня 2020 года составило 2172 человека
Число заболевших коронавирусом в Курске на 15 июня 2020 года составило 4058 человек