Курская область на 49-м месте в России по уровню благосостояния семей

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:58:18+03:00

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Рейтинг составлялся по данным Росстата из расчета максимально возможного остатка денежных средств среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов в 2019 году. Всего в него попали 85 российских регионов. Курская область расположилась во второй половине списка, на 49-м месте, после Рязанской и Волгоградской областей.

По подсчетам статистики максимальный остаток средств в средней курской семье с двумя детьми после минимальных расходов составляет 18231 руб., в семье с одним ребенком - 29226 руб. Эти цифры значительно ниже среднероссийских (37488 руб и 48191 руб. соответственно). Соседние Белгородская область на 29-м месте, Липецкая - на 32-м, Воронежская - на 37-м.

На первом месте рейтинга - Ямало-Ненецкий Автономный округ. Здесь соответствующие цифры - 88456 руб. и 101643 руб. Далее следуют Сахалинская область и Москва. На последнем месте - Кабардино-Балкарская Республика. Здесь средняя семья с двумя детьми после минимальных трат уходит в минус.

ИСТОЧНИК KP.RU