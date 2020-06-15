2020-06-15T08:04:49+03:00
Происшествия

Ночью под Курском сгорел ВАЗ

Пожар тушили десять человек
Ольга ДАНИЛОВА
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ЧП произошло в ЩиграхЧП произошло в ЩиграхФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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В 01:17 15 июня в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в легковом автомобиле по адресу: Щигры, улица Луначарского.

По прибытии в 01:21 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 01:23, ликвидировано в 01:25.

В результате пожара в автомобиле ВАЗ 2112 поврежден моторный отсек.

Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались десять человек, четыре единицы техники, уточнили в МЧС.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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