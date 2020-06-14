Карта распространения коронавируса в Курской области 14 июня 2020: какие районы лидируют по количеству заболевших

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:35:33+03:00

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По данным оперативного штаба на 14 июня, в Курской области коронавирус выявили еще у 72 человек. Среди них 44 женщины и 28 мужчин. Возраст больных: 7-14 лет - один человек, 18-29 лет – четверо, 30-49 лет – 30 человек, 50-64 года – 33 человека, старше 65 лет – четверо.

Всего в регионе зафиксировали 3994 инфицированных. Больше всего в Курске - 2200. На втором месте Железногорский район - 251 случай. На третьем Курский район - 197. Далее Поныровский район - 131 и Щигровский - 102. Меньше всего зараженных в Рыльском районе - 15 человек.

По состоянию на 14 июня в Курской области проведено 76 758 исследований на COVID-19 и 248 исследований - на антитела.

ИСТОЧНИК KP.RU