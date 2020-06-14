В Курской области скончались еще двое пациентов с коронавирусом

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:14:35+03:00

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Еще два пациента с коронавирусом скончались. Как сообщил региональный оперштаб, умерли мужчины 44 и 76 лет. Причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Таким образом количество жертв коронавируса в Курской области достигло 22 человек. Всего за время эпидемии в регионе выявили 3994 случая новой инфекции. Из них под медицинским наблюдением 1817 пациентов: 154 – в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко, 94 – в Курской городской больнице №6, 83 – в городском роддоме, 60 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 24 – в Железногорской городской больнице № 1, 1402 – лечатся дома. Выписали 155 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU