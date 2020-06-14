2020-06-14T14:13:58+03:00
Общество

У 72 жителей Курской области выявили коронавирус на 14 июня

Общее количество инфицированных почти достигло четырех тысяч
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Еще 72 жителя Курской области заразились коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб 14 июня. Всего за время эпидемии в регионе выявили 3994 подтвержденных случая COVID-19. Из них под медицинским наблюдением 1817 пациентов: 154 – в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко, 94 – в Курской городской больнице №6, 83 – в городском роддоме, 60 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 24 – в Железногорской городской больнице № 1, 1402 – лечатся дома.

Всего выписали 155 пациентов. 22 человека скончались. На карантине в домашних условиях остаются 389 курян. Снят такой режим с 6 659 человек. В медорганизациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 161 пациент. По состоянию на 14 июня всего проведено 76 758 исследований на COVID-19, 248 - на антитела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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