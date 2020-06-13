2020-06-13T17:27:04+03:00
Происшествия

В Курске на пожаре эвакуировали десять человек

На проспекте Кулакова выгорела лоджия
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар произошел в середине дняПожар произошел в середине дняФото: Светлана ВОЛКОВА
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В 12:40 13 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в квартире на проспекте Кулакова в Курске.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели ПСЧ №6, ПСЧ №12, ПСЧ №20, ПСЧ №8, СПСЧ №1 Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии в 12:46 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 12:52, ликвидировано в 12:57.

В результате пожара выгорела лоджия на 10-ом этаже многоквартирного дома. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали десять человек.

Пожар тушили 32 человека и 11 единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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