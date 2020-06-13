Под Курском без света остались 310 жилых домов

13 Июнь 2020 2020-06-13T16:49:12+03:00

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Как сообщает главное управления МЧС России по Курской области, в Горшеченском и Курском районах ведутся работы по восстановлению электроснабжения. В зону отключения попало 310 жилых домов.

13 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об отключении электроснабжения в Горшеченском и Курском районах. В зону отключения попало: пять населенных пунктов, 310 частных жилых дома с населением 1074 человек, из них 410 детей. На место аварии направлены силы и средства ТП РСЧС. Для разведки обстановки и координации действий на место выехали оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона Курск и Курского района (2 чел. 1 ед. техники), Горшеченского района (2 чел. 1 ед. техники) и аварийно-восстановительные бригады (18 чел. 6 ед. техники). Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU