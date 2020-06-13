13 Июнь 2020 2020-06-13T15:35:07+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 12 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 13 июня 2020 года составило 2120 человек.

В том числе за последние сутки выписали 14 пациентов.

По данным оперативного штаба на 7:30 13 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3922 (+83) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1782 пациента: 151 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 90 – в Курской городской больнице №6; 81 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 58 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 20 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1382 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU