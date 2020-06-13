2020-06-13T15:35:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 13 июня 2020 года составило 2120 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 12 июня 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Под медицинским наблюдением 1782 пациентаПод медицинским наблюдением 1782 пациентаФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 13 июня 2020 года составило 2120 человек.

В том числе за последние сутки выписали 14 пациентов.

По данным оперативного штаба на 7:30 13 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3922 (+83) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1782 пациента: 151 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 90 – в Курской городской больнице №6; 81 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 58 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 20 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1382 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске на пожаре эвакуировали десять человек
Под Курском без света остались 310 жилых домов
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 13 июня 2020 года составило 2120 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 13 июня 2020 года составило 3839 человек
Под Курском в гараже сгорел автомобиль
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 12 июня 2020 года составило 2106 человек
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 12 июня 2020 года составило 20 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 12 июня 2020 года составило 3839 человек
Парад Победы в Курской области перенесли на 23 августа
Курский скульптор стал лауреатом премии имени А.А. Дейнеки
В Курске на Дериглазова открывается фермерский рынок
В праздники изменится расписание курских электричек
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в учебных заведениях летняя сессия проходит дистанционно
В Курской области клещи покусали около 800 человек
Улицу Ленина в Курске украсит новое граффити