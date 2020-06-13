Число заболевших коронавирусом в Курске на 13 июня 2020 года составило 3839 человек

13 Июнь 2020 2020-06-13T15:31:35+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 13 июня 2020 года

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По данным оперативного штаба на 7:30 13 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3922 (+83) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1782 пациента: 151 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 90 – в Курской городской больнице №6; 81 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 58 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 20 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1382 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 2120 (+14) пациентов.

На сегодняшний день скончалось 20 человек, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 406 человек. Снят карантин с 6 610 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 158 человек.

По состоянию на 13 июня всего с нарастающим итогом проведено 75431 исследование материала на COVID-19, в том числе за 12 июня проведено 1 811 исследований. Также проведено 198 исследований на антитела к COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU