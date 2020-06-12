Под Курском в гараже сгорел автомобиль

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:10:02+03:00

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, 5 единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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В 03:30 12 июня в «Службу спасения» по Курской области поступило сообщение о загорании гаража на переулке Карла Либкнехта во Льгове. На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ № 10 города Льгов, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Загорание локализовано в 03:41, ликвидировано в 03:44. В результате пожара поврежден металлический гараж, полностью сгорел автомобиль находящийся внутри гаража, уничтожены личные вещи.

К ликвидации пожара привлекались 16 человек, 5 единиц техники, в том числе от МЧС 5 человек, 2 единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU