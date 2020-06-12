12 Июнь 2020 2020-06-12T11:31:40+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 12 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 12 июня 2020 года составило 2106 человек. За последние сутки выписали 58 пациентов.

На карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 406 человек. Снят карантин с 6 581 человека. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 169 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU