Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 12 июня 2020 года составило 2106 человек
Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Курске на 12 июня 2020 года
За последние сутки выписали 58 пациентовФото: Из архива "КП"
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Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 12 июня 2020 года составило 2106 человек. За последние сутки выписали 58 пациентов.
На карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 406 человек. Снят карантин с 6 581 человека. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 169 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU