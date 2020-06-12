12 Июнь 2020 2020-06-12T11:19:08+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Курске на 12 июня 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Курске на 12 июня 2020 года составило 20 человек. За последние сутки скончался 38-летний мужчина, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

По данным оперативного штаба на 7:30 12 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3839 (+70) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1713 пациентов: 140 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 83 – в Курской городской больнице №6; 83 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 55 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 19 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1333 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 2106 (+58) пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU